2020-03-20T09:52:17+03:00
Общество

Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию

Предприятие получит сертификат соответствия европейским нормам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию. Фото: smaz.ru.Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию. Фото: smaz.ru.
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Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов СМ-92Т в Чехию, рассказал генеральный директор АО «Смоленский авиационный завод» Сергей Никольский. Предприятие получит сертификат соответствия европейским нормам. Документ предоставляет право экспортировать определенный тип машин в страны Евросоюза. Такое решение принято после встречи с зарубежными партнерами.

В ближайший год завод планирует изготовить 12 планеров.

- Это очень важно и престижно, ведь в нашей стране не так много заводов, которые имеют подобный сертификат, - сказал Сергей Никольский.

Ранее стало известно, что одна из местных компаний начала экспортировать крепежные изделия в Армению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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