2020-03-22T08:40:13+03:00
Общество

В Смоленской области остановлены поиски 12-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома утром в субботу, 21 марта, и пропал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области остановлены поиски 12-летнего мальчика. Фото: ПСО «Сальвар».В Смоленской области остановлены поиски 12-летнего мальчика. Фото: ПСО «Сальвар».
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В Смоленской области остановлены поиски 12-летнего мальчика, сообщает ПСО «Сальвар». Напомним, Эдуард Шатерников ушел из дома в Вязьме утром в субботу, 21 марта, и пропал. Тревоги за ребенка добавлял тот факт, что мальчик может быть дезориентирован.

Однако поиски маленького смолянина закончились благополучно. Спустя два часа мальчик был найден. «Сальваровцы» сообщили, что он жив.

Ранее в Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины. Сотрудник ГИБДД Денис Зайцев перекрыл движение, чтобы убрать сломавшийся автомобиль с дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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