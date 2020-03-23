2020-03-23T10:39:07+03:00
Происшествия

Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку

Ссора произошла во время застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку. Фото: pixabay.com.Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку. Фото: pixabay.com.
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Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку, сообщает СУ СКР по региону. Ссора между 55-летним жителем Ярцево и женщиной произошла во время застолья.

- По версии следствия, в двадцатых числах ноября 2019 года мужчина встретил на улице ранее наглядно знакомую ему соседку, с которой у себя дома в течении нескольких дней выпивал. 25 ноября между ними произошел конфликт и мужчина избил потерпевшую, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Женщину обнаружили родственники мужчины через четыре дня после инцидента. К тому моменту она уже находилась без сознания. Прибывшие медики забрали женщину в больницу, но по дороге она умерла.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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