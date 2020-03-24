2020-03-24T13:11:39+03:00
Общество

В Смоленской области завершились поиски пенсионера

66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходил на связь с родными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области завершились поиски пенсионера. Фото: ПСО «Сальвар».В Смоленской области завершились поиски пенсионера. Фото: ПСО «Сальвар».
Изменить размер текста:

В Смоленской области завершились поиски пенсионера, сообщает ПСО «Сальвар». 66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходил на связь с родными. «Сальваровцы» сообщают, что мужчина найден живым.

Ранее в Смоленской области завершились поиски мамы с ребенком. Выяснилось, что молодая женщина с 3-х летним сыном больше недели была в гостях. О том, что смолянка долгое время не выходит на связь с близкими, ранее сообщила ее подруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два смолянина жестоко избили посетителя кафе
В Смоленской области завершились поиски пенсионера
В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса
В двух районах Смоленска остыли батареи
Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери
В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона
В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса
Мужчины из Смоленска и Новосибирска обменялись женами на шоу
В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран
Под Смоленском больше недели ищут пенсионера
В Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей
Смоляне выразили сомнение в качественной уборке транспорта
Служба занятости населения Смоленской области начала оказывать услуги онлайн
Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку
В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека
В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы