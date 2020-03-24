В Смоленской области завершились поиски пенсионера
66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходил на связь с родными
В Смоленской области завершились поиски пенсионера. Фото: ПСО «Сальвар».
Изменить размер текста:
В Смоленской области завершились поиски пенсионера, сообщает ПСО «Сальвар». 66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходил на связь с родными. «Сальваровцы» сообщают, что мужчина найден живым.
Ранее в Смоленской области завершились поиски мамы с ребенком. Выяснилось, что молодая женщина с 3-х летним сыном больше недели была в гостях. О том, что смолянка долгое время не выходит на связь с близкими, ранее сообщила ее подруга.
ИСТОЧНИК KP.RU