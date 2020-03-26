2020-03-26T14:08:57+03:00
Общество

Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске

Владельцы телефонов и компьютеров могут ознакомиться с услугами Центра и записаться на прием в ближайший офис
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске. Фото: МФЦ России.Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске. Фото: МФЦ России.
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Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Владельцы телефонов и компьютеров могут ознакомиться с услугами Центра и записаться на прием в ближайший офис. Также пользователи могут удалить запись на прием или поставить оповещение о другом желаемом времени посещения МФЦ, говорят сотрудники администрации.

Приложение можно скачать бесплатно, а вот зайти в него смогут люди, имеющие подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг.

В настоящее время на территории региона расположено более 100 офисов Центра.

Ранее в МФЦ изменился график работы в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19). Ознакомиться с ним можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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