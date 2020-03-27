2020-03-27T07:26:30+03:00
Общество

Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу

Работодателям и сотрудникам пояснили как юридически правильно оформить перевод работника на дистанционную работу, время вынужденного простоя или написать отказ от вынужденной командировки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу. Фото: pixabay.com.Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу. Фото: pixabay.com.
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Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу. Сотрудники региональной госинспекции труда пояснили, как юридически правильно оформить перевод работника на дистанционную работу, время вынужденного простоя или отказаться от вынужденной командировки и оформить больничный.

Разъяснения по наиболее популярным вопросам людей в связи с принимаемыми мерами в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции опубликованы на сайте ведомства и доступны по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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