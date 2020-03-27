В Смоленске начались поиски пропавшей женщины
Филиза Белякова почти три недели не выходит на связь с родными
В Смоленске начались поиски пропавшей женщины. ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске начались поиски пропавшей женщины: почти три недели – с 3 марта – 54-летняя Филиза Белякова не выходит на связь с родными.
Отмечается, что женщина невысокого роста с голубыми глазами и темными ниже плеч волосами может быть одета в черную куртку с капюшоном, такого же цвета сапоги и синие джинсы.
В Смоленске начались поиски пропавшей женщины. ФОТО: ПСО "Сальвар".
Также в области ищут жительницу Рославля Екатерину Ивлеву. 23 марта женщина ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU