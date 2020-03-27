27 Март 2020 2020-03-27T07:43:11+03:00

Филиза Белякова почти три недели не выходит на связь с родными

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В Смоленске начались поиски пропавшей женщины: почти три недели – с 3 марта – 54-летняя Филиза Белякова не выходит на связь с родными.

Отмечается, что женщина невысокого роста с голубыми глазами и темными ниже плеч волосами может быть одета в черную куртку с капюшоном, такого же цвета сапоги и синие джинсы.

В Смоленске начались поиски пропавшей женщины. ФОТО: ПСО "Сальвар".

Также в области ищут жительницу Рославля Екатерину Ивлеву. 23 марта женщина ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU