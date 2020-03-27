В Смоленской таможне заработал call-центр по вопросам перевозки продуктов

27 Март 2020 2020-03-27T15:19:49+03:00

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В Смоленской таможне заработал call-центр для решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров первой необходимости и продовольствия, сообщают сотрудники ведомства. Телефон «горячей линии» работает ежедневно с 09.00 до 21:00. Задать имеющиеся вопросы можно по номеру - +7(910) 726-89-52.

Специалисты таможни обещают, что рассмотрят обращения от участников внешнеэкономической деятельности в кратчайшие сроки.

Ранее в соцсетях появился новый фейк о коронавирусе. В интернете распространилось сообщение о том, что с 25 марта по 12 апреля в столице региона проходят ежедневные патрули по торговым центрам для того, чтобы выявить детей и подростков, нарушающих правила карантина. Правоохранители опровергли эту информацию и предупредили об административной ответственности за распространение ложной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU