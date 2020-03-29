2020-03-29T18:42:11+03:00
Общество

В Смоленске представили проект благоустройства Шеинова бастиона

Архитектурная композиция на вершине визуально воспроизводит последние «мгновения жизни» взорванной башни
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске представили проект благоустройства Шеинова бастиона. Фото: ВКонтакте.В Смоленске представили проект благоустройства Шеинова бастиона. Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске дизайнеры представили проект благоустройства Шеинова бастиона. О том, как может выглядеть участок с утраченной башней рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

Согласно задумке, дорожки выложат брусчаткой, а вдоль установят комфортные скамейки, причем снаружи стены их проложат в тех местах, где по историческим данным находились рвы для защиты города. Освещение обеспечат новые столбы.

- На вершине бастиона планируется создать архитектурную композицию, которая как бы воспроизведет последние «мгновения жизни» взорванной башни. Там же появится памятник полководцу, - рассказали сотрудники администрации.

На всем участке планируют установить таблички с краткой исторической справкой о крепостной стене.

Ранее «КП» рассказывала о возможном строительстве нового парка у башни «Орел» и гостиницы с рестораном. Также городские власти планируют привести в порядок Королевский бастион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске представили проект благоустройства Шеинова бастиона
Смоленские производители обещают обеспечить население масками
В Смоленской области зарегистрирован первый случай коронавируса
В Смоленске введут ограничение на посещения ТРЦ
Маршрут №50к поменяют в Смоленске
Два сарая, баня и стена гаража сгорели из-за пала травы под Смоленском
В Смоленской таможне заработал call-центр по вопросам перевозки продуктов
Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю
В Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина
Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого
Смоленские полицейские опровергли новый фейк о коронавирусе
В Смоленске начались поиски пропавшей женщины
Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу
В Смоленской области волки загрызли за зиму 14 собак
В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева