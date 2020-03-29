В Смоленске представили проект благоустройства Шеинова бастиона

29 Март 2020 2020-03-29T18:42:11+03:00

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В Смоленске дизайнеры представили проект благоустройства Шеинова бастиона. О том, как может выглядеть участок с утраченной башней рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

Согласно задумке, дорожки выложат брусчаткой, а вдоль установят комфортные скамейки, причем снаружи стены их проложат в тех местах, где по историческим данным находились рвы для защиты города. Освещение обеспечат новые столбы.

- На вершине бастиона планируется создать архитектурную композицию, которая как бы воспроизведет последние «мгновения жизни» взорванной башни. Там же появится памятник полководцу, - рассказали сотрудники администрации.

На всем участке планируют установить таблички с краткой исторической справкой о крепостной стене.

Ранее «КП» рассказывала о возможном строительстве нового парка у башни «Орел» и гостиницы с рестораном. Также городские власти планируют привести в порядок Королевский бастион.

ИСТОЧНИК KP.RU