30 Март 2020 2020-03-30T08:20:05+03:00

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В Смоленске коронавирус подозревают у 695 человек: 640 человек пребывают в режиме самоизоляции, 55 находятся в больнице. По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, тест на инфекцию прошли 532 жителя области. Ранее был выявлен один положительный результат. Женщина госпитализирована в Первую клиническую больницу, врачи ее состояние оценивается как удовлетворительное, а все лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением в условиях изоляции. Симптомов заболевания у них не обнаружено.

В настоящее время в регионе приостановлена работа торговых центров, кафе, ресторанов, ночных клубов, закрыты парки и скверы. Смолян просят соблюдать осторожность, пользоваться средствами защиты и соблюдать элементарные средства гигиены.

- В эти сложные дни, прежде всего, прошу позаботиться о людях старшего поколения, наших родителях, бабушках и дедушках, соседях и знакомых пожилого возраста. Сегодня они более других уязвимы и подвержены опасности, а, значит, нуждаются в нашей поддержке и особом внимании. Поможем им сохранить жизнь и здоровье, - обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский.

Ранее стало известно, что смоленские предприятия начали отшивать медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU