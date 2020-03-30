30 Март 2020 2020-03-30T08:58:44+03:00

В Смоленске горел крупный супермаркет на улице Багратиона. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленске горел крупный супермаркет на улице Багратиона, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в 19:10 29 марта.

- На месте пожара работали огнеборцы 5-й и 2-й пожарных частей. В результате пожара пострадавших нет, строение магазина повреждено. Причину ЧП устанавливают специалисты, - сообщили сотрудники пресс-службы.

В Смоленске горел крупный супермаркет на улице Багратиона. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее два сарая, баня и стена гаража сгорели из-за пала травы в деревне Голоёвка Починковкого района. По словам очевидцев, пламя молниеносно перекинулось с земли на строения.

ИСТОЧНИК KP.RU