30 Март 2020 2020-03-30T10:01:17+03:00

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Жители Смоленска самоизолировались из-за вируса: утром на улицах города стало значительно меньше людей, сообщает «Комсомольская правда».

В минувшие выходные на карантин закрылись торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы, детские комнаты и парки. Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

Ранее стало известно, кто из смолян будет вынужден работать. В настоящее время коронавирус подозревают у 695 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU