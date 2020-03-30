Жители Смоленска самоизолировались из-за вируса
Улицы города стали безлюдными
Жители Смоленска самоизолировались из-за вируса. Фото: администрация Смоленска.
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Жители Смоленска самоизолировались из-за вируса: утром на улицах города стало значительно меньше людей, сообщает «Комсомольская правда».
В минувшие выходные на карантин закрылись торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы, детские комнаты и парки. Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю.
Ранее стало известно, кто из смолян будет вынужден работать. В настоящее время коронавирус подозревают у 695 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU