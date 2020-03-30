30 Март 2020 2020-03-30T10:21:08+03:00

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В Смоленске политические партии меняют формат работы. О работе регионального отделения «Единой России» рассказал ее руководитель Игорь Ляхов.

Большинство мероприятий переводится в дистанционный формат. Однако в усиленном режиме продолжает функционировать волонтерский центр Партии. Его главная задача - помощь одиноким пожилым людям и инвалидам.

- На базе региональной общественной приемной «Единой России» открыта «горячая линия». Работают волонтеры, которые обзванивают смолян и с ними проговаривают необходимую помощь. В основном, это простые просьбы: сходить в магазин за продуктами, привезти медикаменты. Для нас самое главное, чтобы люди, находящиеся в трудной ситуации, не чувствовали себя брошенными. Помощь жителям – первостепенная задача Партии, и мы с ней справимся, ведь сегодня работает огромная армия волонтеров по всей области, - отметил Игорь Ляхов.

Парламентарий также подчеркнул, что особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны. Ранее Секретарь регионального отделения Партии обратился к членам фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе с просьбой оказать ветеранам всю необходимую помощь.

- Они больше всех нуждаются в нашей заботе. Мы обязаны им за сегодняшний мир, - подчеркнул Игорь Ляхов.

Также в связи с эпидемиологической ситуацией Партия перенесла предварительное голосование в Смоленске в онлайн-режим, которое будет проходить с 25 по 31 мая. Сейчас идет прием документов. В особом режиме региональный организационный комитет дистанционно зарегистрировал новых кандидатов.

- В течение недели 25 человек предоставили необходимый пакет документов. Все кандидатуры утверждены, - рассказал член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, ректор СмолГУ Михаил Артеменков.

Подробно о том, как стать кандидатом ПГ-2020, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU