30 Март 2020 2020-03-30T11:27:31+03:00

В Смоленской области из-за пала травы сгорели три дома и сарай. Фото: ВКонтакте.

Крупный пожар в селе Издешково мог произойти из-за детских игр со спичками, пишут в соцсетях

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В Смоленской области из-за пала травы сгорели три дома – два нежилых и один жилой, а также сарай, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Крупный пожар в селе Издешково Сафоновского района произошел 29 марта.

На тушение травы и строений выезжали несколько пожарных бригад. К счастью, из людей никто не пострадал.

Местные жители пишут в соцсетях, что крупный пожар мог произойти из-за детских игр со спичками.

Ранее два сарая, баня и стена гаража сгорели из-за пала травы в деревне Голоёвка Починковкого района. А также чуть не сгорел Конный двор в Пржевальском. Теперь национальный парк закрыт от посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU