В Десногорске в ДТП погиб мотоциклист
В Десногорске в ДТП погиб 26-летний мотоциклист, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 23.00 29 марта в районе дома №19 3-го микрорайона.
- Мужчина сел за руль мотоцикла «Иж Юпитер», не одев шлема и светоотражающих элементов, - сообщили полицейские. - Проехав расстояние, он потерял контроль за обстановкой, не справился с управлением и врезался в припаркованный «Фольцваген», после чего его отбросило под проезжавшую иномарку.
Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. Проверка показала, что у мужчины не было водительского удостоверения на право управления мотоциклом.
А в Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU