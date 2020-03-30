2020-03-30T11:52:16+03:00
Происшествия

В Десногорске в ДТП погиб мотоциклист

У 26-летнего мужчины никогда не было водительского удостоверения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Десногорске в ДТП погиб мотоциклист. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.В Десногорске в ДТП погиб мотоциклист. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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В Десногорске в ДТП погиб 26-летний мотоциклист, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 23.00 29 марта в районе дома №19 3-го микрорайона.

- Мужчина сел за руль мотоцикла «Иж Юпитер», не одев шлема и светоотражающих элементов, - сообщили полицейские. - Проехав расстояние, он потерял контроль за обстановкой, не справился с управлением и врезался в припаркованный «Фольцваген», после чего его отбросило под проезжавшую иномарку.

Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. Проверка показала, что у мужчины не было водительского удостоверения на право управления мотоциклом.

А в Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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