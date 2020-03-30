Смолянин через окно спас из пожара мать, жену и троих детей
Смолянин через окно спас из пожара мать, жену и троих маленьких детей, сообщает пресс-служба регионального МЧС. От жилого дома, гаража и хозпостройки ничего не осталось.
ЧП произошло в ночь на понедельник, 30 марта, в деревне Василевичи Краснинского района.
По словам членов семьи, забила тревогу мама троих детей. Она проснулась ночью и не смогла включить свет, вышла в соседнюю комнату, увидела пламя и побежала будить домочадцев. Выбираться из дома пришлось через окно, другого пути уже не было. Из-за доступа кислорода огонь быстро распространился по всей площади жилища.
Семья не пострадала, а вот все их имущество, вещи и документы уничтожены. Предварительная причина пожара - электротехническая.
Ранее в Смоленской области из-за пала травы сгорели три дома и сарай. Крупный пожар в селе Издешково мог произойти из-за детских игр со спичками.
ИСТОЧНИК KP.RU