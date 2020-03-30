30 Март 2020 2020-03-30T14:24:19+03:00

Смолянин едва не зарезал родного брата на лестнице в подъезде. Фото: Следственный комитет России.

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Смолянин едва не зарезал родного брата на лестнице в подъезде, сообщает официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева. 28 марта подозреваемый пришел домой к родственнику и на пороге набросился с ножом.

Пострадавший получил множественные удары по шее и голове.

- Крики о помощи услышал сосед. Мужчина выбежал на лестницу, остановил мужчину и вызвал скорую. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщает представитель следкома.

Нападавший задержан. Причина, из-за которой мужчина решил пойти на преступление, не сообщается.

Ранее 41-летнего мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе. Инцидент произошел 23 марта в одном из нежилых домов в компании мужчин, распивавших алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU