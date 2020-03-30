Смолянин едва не зарезал родного брата на лестнице в подъезде
Смолянин едва не зарезал родного брата на лестнице в подъезде, сообщает официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева. 28 марта подозреваемый пришел домой к родственнику и на пороге набросился с ножом.
Пострадавший получил множественные удары по шее и голове.
- Крики о помощи услышал сосед. Мужчина выбежал на лестницу, остановил мужчину и вызвал скорую. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщает представитель следкома.
Нападавший задержан. Причина, из-за которой мужчина решил пойти на преступление, не сообщается.
Ранее 41-летнего мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе. Инцидент произошел 23 марта в одном из нежилых домов в компании мужчин, распивавших алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU