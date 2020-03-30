2020-03-30T17:37:30+03:00
Общество

Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание

До 3 апреля количество рейсов муниципальных автобусов будет сокращено
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание. Фото: администрация города Смоленска.Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание. Фото: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:

Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание. По информации сотрудников апреля МУП «Автоколонна - 1308», с 30 марта по 3 апреля муниципальные автобусы будут ездить по графикам выходного дня.

Решение принято накануне в связи со снижением пассажиропотока из-за введения неработающей недели.

Ранее приказом президента в России начались недельные каникулы из-за коронавируса. На работу могут ходить лишь ряд категорий работников. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, детские центры, парки и др. Школьники и студенты не будут посещать образовательные учреждения до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание
Смолянин едва не зарезал родного брата на лестнице в подъезде
В Смоленске коммунальщики начали обрабатывать улицы дезинфектором
Смолянин через окно спас из пожара мать, жену и троих детей
В Десногорске в ДТП погиб мотоциклист
В Смоленской области из-за пала травы сгорели три дома и сарай
В Смоленске политические партии меняют формат работы
Жители Смоленска самоизолировались из-за вируса
В Смоленске горел крупный супермаркет на улице Багратиона
В Смоленске коронавирус подозревают у 695 человек
В Смоленске показали проект благоустройства Шеинова бастиона
Смоленские производители обещают обеспечить население масками
В Смоленской области зарегистрирован первый случай коронавируса
В Смоленске введут ограничение на посещения ТРЦ
Маршрут №50к поменяют в Смоленске
Два сарая, баня и стена гаража сгорели из-за пала травы под Смоленском
В Смоленской таможне заработал call-центр по вопросам перевозки продуктов
Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю
В Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина
Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого
Смоленские полицейские опровергли новый фейк о коронавирусе
В Смоленске начались поиски пропавшей женщины
Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу
В Смоленской области волки загрызли за зиму 14 собак
В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева