30 Март 2020 2020-03-30T17:37:30+03:00

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Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание. По информации сотрудников апреля МУП «Автоколонна - 1308», с 30 марта по 3 апреля муниципальные автобусы будут ездить по графикам выходного дня.

Решение принято накануне в связи со снижением пассажиропотока из-за введения неработающей недели.

Ранее приказом президента в России начались недельные каникулы из-за коронавируса. На работу могут ходить лишь ряд категорий работников. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, детские центры, парки и др. Школьники и студенты не будут посещать образовательные учреждения до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU