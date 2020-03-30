Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание
Транспорт в Смоленске перешел на особое расписание. По информации сотрудников апреля МУП «Автоколонна - 1308», с 30 марта по 3 апреля муниципальные автобусы будут ездить по графикам выходного дня.
Решение принято накануне в связи со снижением пассажиропотока из-за введения неработающей недели.
Ранее приказом президента в России начались недельные каникулы из-за коронавируса. На работу могут ходить лишь ряд категорий работников. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, детские центры, парки и др. Школьники и студенты не будут посещать образовательные учреждения до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU