31 Март 2020 2020-03-31T07:42:39+03:00

В Смоленской области решили пока не вводить режим самоизоляции. Фото: администрация Смоленска.

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В Смоленской области решили пока не вводить режим самоизоляции. Ситуация не настолько критична, чтобы предпринимать подобные меры, но, если ситуация ухудшится, сказал губернатор Алексей Островский, решение будет принято.

Глава региона попросил смолян реже выходить из дома, соблюдать элементарные правила, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения опасной инфекцией. Поводов для паники нет, сказал Алексей Островский.

Ранее приказом президента в России начались недельные каникулы из-за коронавируса. На работу могут ходить лишь ряд категорий работников. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, детские центры, парки и др. Школьники и студенты не будут посещать образовательные учреждения до 12 апреля.

Также муниципальный транспорт в Смоленске перешел на особое расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU