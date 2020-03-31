31 Март 2020 2020-03-31T07:56:44+03:00

Исследование показывает, что на улице в определенное время почти никого нет

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Смоленск получил высокий балл на карте самоизоляции, сообщает сервис «Яндекс. Карты». По данным на 06.00 31 марта, региону поставлена «пятерка», что означает, что на данное время на улице почти никого нет.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, - написали разработчики.

Среди городов с населением более 500 человек худшие результаты у Иркутска, Барнаула, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Хабаровска, Владивостока. Большинство жителей дома, но на улицах все же людно.

Ранее в Смоленской области решили пока не вводить режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU