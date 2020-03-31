31 Март 2020 2020-03-31T08:16:34+03:00

В двух торговых точках «левого» табака было на 250 тысяч рублей

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В ларьках Смоленска нашли крупную партию контрафактных сигарет, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Облава прошла накануне в Промышленном районе города. Также задержан причастный к незаконному сбыту табачной продукции 49-летний мужчина.

Из двух торговых точек было изъято 7400 пачек с немаркированной табачной продукцией семи различных марок на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

А под Смоленском осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин. Суд приговорил мужчину, ранее объявленного в международный розыск, к 6,9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU