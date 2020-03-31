В ларьках Смоленска нашли крупную партию контрафактных сигарет
В ларьках Смоленска нашли крупную партию контрафактных сигарет, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Облава прошла накануне в Промышленном районе города. Также задержан причастный к незаконному сбыту табачной продукции 49-летний мужчина.
Из двух торговых точек было изъято 7400 пачек с немаркированной табачной продукцией семи различных марок на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
А под Смоленском осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин. Суд приговорил мужчину, ранее объявленного в международный розыск, к 6,9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU