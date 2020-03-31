В Смоленске «Горводоканал» отменил плановые ремонтные работы
Холодная вода может быть отключены лишь в случае коммунального ЧП
В Смоленске «Горводоканал» отменил плановые ремонтные работы. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске «Горводоканал» отменил плановые ремонтные работы, сообщают сотрудники муниципального предприятия на своей странице в Твиттер. Холодная вода может быть отключена лишь в случае коммунального ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU