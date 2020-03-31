2020-03-31T10:46:31+03:00
Общество

В Смоленске ищут волонтеров

Центр по оказанию помощи гражданам переходит на усиленный режим работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ищут волонтеров для оказания помощи людям, которым в условиях пандемии нужна поддержка. Фото: smolensk.er.ru.В Смоленске ищут волонтеров для оказания помощи людям, которым в условиях пандемии нужна поддержка. Фото: smolensk.er.ru.
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В Смоленске ищут волонтеров для оказания помощи людям, которым в условиях пандемии нужна поддержка. Штабы регионального волонтёрского центра «Единой России» открываются в каждом районе Смоленска, чтобы сделать работу мобильнее.

Волонтёры в ежедневном режиме выезжают по адресам смолян, которым действительно необходима поддержка в условиях пандемии. Активисты доставляют еду и медикаменты ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям и инвалидам.

К добровольцам может присоединиться каждый неравнодушный смолянин. Узнать подробную информацию можно по номеру +7 (4812) 31-95-13.

- Сегодня очень важно объединить усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории Смоленской области. Мы как никогда нуждаемся в добровольцах. В волонтёрский центр поступает много звонков. Активисты могут помочь в покупке продуктов и решении ряда бытовых вопросов. Смоляне повсеместно объединяют свои силы и ресурсы, ведь только так можно справиться с бедой, - отметила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ирина Водопьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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