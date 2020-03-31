31 Март 2020 2020-03-31T10:50:19+03:00

В торговых сетях должны присутствовать препараты для людей с хроническими заболеваниями, а также противовирусные и жаропонижающие лекарства

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В Смоленской области проверят аптеки, сообщает администрации региона. В торговых сетях должны присутствовать препараты для людей с хроническими заболеваниями – сердца, сосудов, органов дыхания и др., а также противовирусные и жаропонижающие лекарства.

Рейды пройдут до конца недели, а результаты проверки будут доложены главе региона.

Ранее «КП» писала, что Смоленский электротехнический завод готов полностью обеспечить население медицинскими масками. Ежедневно в торговые сети производители готовы поставлять 10-12 тысяч штук.

ИСТОЧНИК KP.RU