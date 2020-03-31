31 Март 2020 2020-03-31T14:48:39+03:00

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В Смоленской области отменили ряд рейсов междугородних автобусов, сообщают сотрудники Автовокзала. Маршруты отменены в направлении Рославля, Гагарина, Калуги, Москвы и Пскова.

До 6 апреля из расписания выбыл рейс в 11.00 №501 «Смоленск-Рославль», полностью выбыл №581 «Гагарин-Смоленск-Гагарин», отменен №905 «Псков-Смоленск-Москва» в 01.10, до 7-го - №905 «Москва-Смоленск-Псков» в 02.35, а о возобновлении сообщения с Калугой будет сообщено позднее.

Ранее транспорт в Смоленске перешел на особое расписание. По информации сотрудников апреля МУП «Автоколонна - 1308», с 30 марта по 3 апреля муниципальные автобусы будут ездить по графикам выходного дня. Решение принято накануне в связи со снижением пассажиропотока из-за введения неработающей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU