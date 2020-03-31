2020-03-31T16:53:51+03:00
Происшествия

Четверо мужчин пытались сдать на лом решетки Смоленской епархии

Увидев полицейских, горе-воришки побросали инструменты и бросились бежать
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Четверо мужчин пытались сдать на лом решетки Смоленской епархии. Фото: visitsmolensk.ru.Четверо мужчин пытались сдать на лом решетки Смоленской епархии. Фото: visitsmolensk.ru.
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Четверо мужчин пытались сдать на лом решетки, принадлежащие Смоленской епархии, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Увидев полицейских, горе-воришки, пилившие на Соборной горе металл, побросали инструменты и бросились бежать, однако были задержаны.

На месте происшествия правоохранители обнаружили молоток, ножовку по металлу, а также спиленные и уже приготовленные к транспортировке металлические двери, трубы и оконные решетки.

Подозреваемые – нигде не работающие, ранее судимые 46-летний, 44-летний, 30-летний и 31-летний местные жители признались, что хотели подзаработать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ларьках Смоленска нашли крупную партию контрафактных сигарет. В двух торговых точках «левого» табака было на 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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