2020-03-31T17:06:35+03:00
Происшествия

Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции

Женщина вернулась из Египта и вышла на работу на продуктовый рынок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции. Фото: pixabay.com.Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции. Фото: pixabay.com.
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Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции, сообщает официальный представитель регионального Следственного комитета Наталья Зуева. Сообщается, что женщина вернулась из Египта и вышла на работу на продуктовый рынок, не отсидев двухнедельный карантин.

Следователи проанализируют все обстоятельства случившегося и по результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Смоленске начали дезинфицировать подъезды жилых домов. Коммунальщики будут обеззараживать и протирать раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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