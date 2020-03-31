31 Март 2020 2020-03-31T17:06:35+03:00

Женщина вернулась из Египта и вышла на работу на продуктовый рынок

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Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции, сообщает официальный представитель регионального Следственного комитета Наталья Зуева. Сообщается, что женщина вернулась из Египта и вышла на работу на продуктовый рынок, не отсидев двухнедельный карантин.

Следователи проанализируют все обстоятельства случившегося и по результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Смоленске начали дезинфицировать подъезды жилых домов. Коммунальщики будут обеззараживать и протирать раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники.

ИСТОЧНИК KP.RU