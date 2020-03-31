Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции
Жительницу Рославля проверят на соблюдение режима самоизоляции, сообщает официальный представитель регионального Следственного комитета Наталья Зуева. Сообщается, что женщина вернулась из Египта и вышла на работу на продуктовый рынок, не отсидев двухнедельный карантин.
Следователи проанализируют все обстоятельства случившегося и по результатам примут процессуальное решение.
Ранее в Смоленске начали дезинфицировать подъезды жилых домов. Коммунальщики будут обеззараживать и протирать раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники.
ИСТОЧНИК KP.RU