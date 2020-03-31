2020-03-31T22:26:36+03:00
Происшествия

В Смоленской области введен режим полной самоизоляции

Соответствующие поправки внес губернатор в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области введен режим полной самоизоляции. Фото: pixabay.com.В Смоленской области введен режим полной самоизоляции. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области введен режим полной самоизоляции, сообщает пресс-служба администрации региона. В области запрещена работа ряда заведений, за исключением тех, что торгуют лекарствами и продуктами. Соответствующие поправки внес губернатор 31 марта в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, населению разрешается покидать жилье, если им нужно на работу, выбросить мусор, погулять с собакой. Все это нужно делать в непосредственной близости к дому.

Людей просят сторониться друг друга, не подходить ближе 1,5 метров. И обязательно следить за соблюдением элементарных правил гигиены.

Ознакомиться с Указом можно здесь. Документ вступил в силу.

Ранее губернатор Алексей Островский заверял, что ситуация в регионе не настолько критична, чтобы предпринимать подобные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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