1 Апр 2020 2020-04-01T08:26:07+03:00

Более 120 тестов на коронавирус проводят в сутки в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

Врачи лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии работают без выходных в три смены

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Более 120 тестов на коронавирус проводят в сутки в Смоленске – половину в лаборатории Клинической больницы, столько же на базе Центра гигиены и эпидемиологии, сообщает областная администрация. Отмечается, что последние работают без выходных в три смены. В скором времени выявлением вируса займутся сотрудники лаборатории клинической иммунологии и диагностики СПИД. Туда в скором времени должны прийти новые необходимые тест-системы.

В настоящее время для пациентов подготовлена на 181 койка, но со 2 апреля фонд будет увеличен на 382 места.

Сегодня под медицинским наблюдением находятся 762 человека, в больницах региона лежат 56 человек. Повторных случаев заражения не обнаружено. Женщина, которая переболела коронавирусом идет на поправку и скоро будет выписана, у людей, контактировавших с ней, инфекция не обнаружена.

- В настоящий момент симптомы заболевания у них отсутствуют. В то же время эти лица могут быть носителями коронавирусной инфекции, поэтому они находятся в нашем учреждении под медицинским наблюдением, - сказал главный врач Клинической больницы № 1 Сергей Крюковский.

Ранее в Смоленской области ввели режим самоизоляции. Согласно документу, населению разрешается покидать жилье, если им нужно на работу, выбросить мусор, погулять с собакой. Все это нужно делать в непосредственной близости к дому.

ИСТОЧНИК KP.RU