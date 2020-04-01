В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта
В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта, сообщает городская администрация. Салоны автобусов и маршруток будут протирать вручную антисептиком, а саму машину загонять на автомойку дважды в день.
- Коронавирусная инфекция передается от человека к человеку, в том числе и в публичных местах. В условиях опасности ее распространения источником заражения может стать практически все, к чему притрагивается человек. Особенно поручни в общественном транспорте, - говорят сотрудники администрации.
Ранее в столице региона начали дезинфицировать подъезды жилых домов. Коммунальщики протирают раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру, двери лифта и подоконники.
ИСТОЧНИК KP.RU