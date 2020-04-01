2020-04-01T08:42:47+03:00
Общество

В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта

Салоны автобусов и маршруток будут протирать вручную, а саму машину загонять на автомойку дважды в день
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта. Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта, сообщает городская администрация. Салоны автобусов и маршруток будут протирать вручную антисептиком, а саму машину загонять на автомойку дважды в день.

- Коронавирусная инфекция передается от человека к человеку, в том числе и в публичных местах. В условиях опасности ее распространения источником заражения может стать практически все, к чему притрагивается человек. Особенно поручни в общественном транспорте, - говорят сотрудники администрации.

Ранее в столице региона начали дезинфицировать подъезды жилых домов. Коммунальщики протирают раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру, двери лифта и подоконники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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