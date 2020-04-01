Смоленские полицейские провели флешмоб
Сотрудники ГИБДД просят людей соблюдать режим самоизоляции
Смоленские полицейские провели флешмоб. Фото: УМВД России по Смоленской области.
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Смоленские полицейские провели флешмоб. «Мы остаёмся на работе ради вас, оставайтесь дома ради нас!» с таким призывом сотрудники ГИБДД в медицинских масках обращаются к водителям и пешеходам.
Правоохранители просят жителей региона ограничить выход из дома и передвижение по дорогам, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы заражения опасной инфекцией.
Ранее в регионе был введен режим самоизоляции. Между тем, в области зарегистрирован пока один случай заражения инфекцией, пациент идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU