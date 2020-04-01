В Смоленске подскочили цены на имбирь и лимоны
Цена за килограмм выросла до 3500 и 400 рублей соответственно
Сегодня маленький корень обойдется покупателю рублей в пятьсот. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске подскочили цены на имбирь и лимоны, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Цена за килограмм выросла до 3500 и 400 рублей соответственно.
В марте имбирь продавали в рознице около 500 рублей за килограмм, лимон – 100-130 рублей.
Одна из версий подорожания корня растения и фрукта – слухи о том, что он обладает антикоронавирусными свойствами.
31 марта в регионе ввели режим самоизоляции. Соответствующие поправки внес губернатор в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности».
ИСТОЧНИК KP.RU