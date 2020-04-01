Смоленский губернатор поручил улучшить работу «горячей линии» коронавирусу

1 Апр 2020 2020-04-01T12:06:21+03:00

Люди не всегда могут дозвониться до специалистов с первого раза

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Смоленский губернатор поручил своему заместителю Ростиславу Ровбелю улучшить работу «горячей линии» коронавирусу.

- Я только что попытался дозвониться по номеру «горячей линии» - хотел получить информацию о том, где можно пройти тест на заражение коронавирусом и как быстро будет получен результат. Восемь раз автоответчик сообщил мне, чтобы я ожидал ответа оператора, но трубку так никто и не поднял, - сказал губернатор Алексей Островский, назвав ситуацию безобразной.

По мнению главы региона, сервис работает плохо из-за отсутствия нужного количества операторов.

- Смоляне должны иметь возможность дозвониться до специалистов и получить ответы на все интересующие их вопросы, связанные с коронавирусом, - сказал Алексей Островский, пообещав, если потребуется, выделить на финансирование средства дополнительной поддержки.

Ранее в регионе ввели режим самоизоляции. В области запрещена работа ряда заведений, за исключением тех, что торгуют лекарствами и продуктами. Соответствующие поправки внес губернатор 31 марта в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU