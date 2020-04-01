Смоленский губернатор поручил улучшить работу «горячей линии» коронавирусу
Смоленский губернатор поручил своему заместителю Ростиславу Ровбелю улучшить работу «горячей линии» коронавирусу.
- Я только что попытался дозвониться по номеру «горячей линии» - хотел получить информацию о том, где можно пройти тест на заражение коронавирусом и как быстро будет получен результат. Восемь раз автоответчик сообщил мне, чтобы я ожидал ответа оператора, но трубку так никто и не поднял, - сказал губернатор Алексей Островский, назвав ситуацию безобразной.
По мнению главы региона, сервис работает плохо из-за отсутствия нужного количества операторов.
- Смоляне должны иметь возможность дозвониться до специалистов и получить ответы на все интересующие их вопросы, связанные с коронавирусом, - сказал Алексей Островский, пообещав, если потребуется, выделить на финансирование средства дополнительной поддержки.
Ранее в регионе ввели режим самоизоляции. В области запрещена работа ряда заведений, за исключением тех, что торгуют лекарствами и продуктами. Соответствующие поправки внес губернатор 31 марта в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности».
ИСТОЧНИК KP.RU