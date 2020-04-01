Четыре минометные мины нашли в Смоленской области
Четыре минометные мины нашли в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Предметы времен Великой Отечественной войны были найдены в районе 14 км автодороги «Вязьма-Хмелита».
Первой была обнаружена минометная мина калибра 81мм, а при более тщательном осмотре места профессионалы наткнулись еще на три подобных снаряда.
Все взрывоопасные предметы изъяты и уничтожены.
Двое ранее судимых 37-летних жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали их в пункт приема чермета. 2 ролика, 1 упор и 4 рельсовых стыкователя, общим весом свыше 123 кг, мужчины приметили на старой базе ПМС станции Вязьма – Брянская. Вывозили добычу мужчины в мешках на велосипеде.
ИСТОЧНИК KP.RU