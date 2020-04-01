1 Апр 2020 2020-04-01T12:16:17+03:00

Четыре минометные мины нашли в Смоленской области. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Предметы времен Великой Отечественной войны представляли опасность, пролежав десятки лет в земле

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Четыре минометные мины нашли в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Предметы времен Великой Отечественной войны были найдены в районе 14 км автодороги «Вязьма-Хмелита».

Первой была обнаружена минометная мина калибра 81мм, а при более тщательном осмотре места профессионалы наткнулись еще на три подобных снаряда.

Все взрывоопасные предметы изъяты и уничтожены.

Двое ранее судимых 37-летних жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали их в пункт приема чермета. 2 ролика, 1 упор и 4 рельсовых стыкователя, общим весом свыше 123 кг, мужчины приметили на старой базе ПМС станции Вязьма – Брянская. Вывозили добычу мужчины в мешках на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU