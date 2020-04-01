1 Апр 2020 2020-04-01T12:27:50+03:00

Смолянин устроил в своей квартире наркопритон. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.

Во время задержания мужчина и его гости находились «под кайфом»

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Смолянин устроил в своей квартире наркопритон. Задержать 33-летнего мужчину и прикрыть место, где часто встречались люди, употребляющие запрещенные вещества, удалось в ходе облавы с участием бойцов Спецназа.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что во время задержания мужчина и гости находились «под кайфом». В комнате также найдены использованные шприцы, предметы и компоненты, применяемые для изготовления наркотиков.

Ранее из ларьков в столице региона изъяли крупную партию контрафактных сигарет. Также задержан причастный к незаконному сбыту табачной продукции 49-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU