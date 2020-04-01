Смолянин устроил в своей квартире наркопритон
Смолянин устроил в своей квартире наркопритон. Задержать 33-летнего мужчину и прикрыть место, где часто встречались люди, употребляющие запрещенные вещества, удалось в ходе облавы с участием бойцов Спецназа.
В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что во время задержания мужчина и гости находились «под кайфом». В комнате также найдены использованные шприцы, предметы и компоненты, применяемые для изготовления наркотиков.
Ранее из ларьков в столице региона изъяли крупную партию контрафактных сигарет. Также задержан причастный к незаконному сбыту табачной продукции 49-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU