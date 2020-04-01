МЖД перешла на дистанционную работу с грузоотправителями

1 Апр 2020 2020-04-01T13:10:36+03:00

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На Московской железной дороге до 90% работы с грузоотправителями осуществляется дистанционно, сообщает пресс-служба компании.

- В рамках реализации проекта «Цифровая железная дорога» на Московской железной дороге постоянно увеличивается число дистанционно оформленных грузовых перевозочных документов. На сегодня порядка 90% такой работы производится в удаленном режиме, что особенно важно в сложившейся эпидемиологической обстановке, когда клиенты не контактируют с другими грузоотправителями и железнодорожниками, - сообщает пресс-служба компании.

Так, в первом квартале 2020 года грузоотправителями оформлено 62,6 тыс. перевозочных документов с применением электронной подписи, что составляет 87% от общего количества. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Кроме того, для онлайн-заказа услуг в постоянном режиме функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Создание бесконтактной цифровой среды в рамках проекта «Цифровая железная дорога» позволяет сегодня обеспечивать комфортные условия взаимодействия с клиентами.

В целях максимального перевода всей работы по заказу, оформлению и оплате грузовых железнодорожных перевозок через удаленный доступ ОАО "РЖД" организована работа Единого центра оформления документов. По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-755-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU