В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры
В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Проверка показала, что ребенок встал на учет, но жилплощадь своевременно не получил.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Рославльский городской суд направлено исковое заявление о понуждении органов местного самоуправления к приобретению жилого помещения для заявителя и передаче его по договору социального найма, - сообщил Александр Боровиков.
Исковое требование было удовлетворено. В настоящее время жилье приобретено и с сиротой заключен договор найма.
Ранее "КП" писала, как другому сироте выдали жилье в заплесневелом здании пилорамы. До этого в помещении располагался производственный цех.
ИСТОЧНИК KP.RU