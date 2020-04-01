2020-04-01T15:50:05+03:00
Общество

В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры

Ребенок встал на учет, но жилплощадь своевременно не получил
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.
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В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Проверка показала, что ребенок встал на учет, но жилплощадь своевременно не получил.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Рославльский городской суд направлено исковое заявление о понуждении органов местного самоуправления к приобретению жилого помещения для заявителя и передаче его по договору социального найма, - сообщил Александр Боровиков.

Исковое требование было удовлетворено. В настоящее время жилье приобретено и с сиротой заключен договор найма.

Ранее "КП" писала, как другому сироте выдали жилье в заплесневелом здании пилорамы. До этого в помещении располагался производственный цех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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