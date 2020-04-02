2020-04-02T08:43:32+03:00
Общество

Самоизоляция в Смоленской области проходит без пропусков

Ряд работодателей выдали сотрудникам справки, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение до места работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Самоизоляция в Смоленской области проходит без пропусков. Фото: pixabay.com.Самоизоляция в Смоленской области проходит без пропусков. Фото: pixabay.com.
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Самоизоляция в Смоленской области проходит без пропусков, сообщил «КП» руководитель пресс-службы городской администрации Алексей Макаров.

- Положения действующей редакции Указа «О введении режима повышенной готовности» не предусматривают введение какой-либо централизованной пропускной системы в регионе, соответственно никто на территории Смоленской области не уполномочен требовать для предъявления подобный документ, - пояснил руководитель пресс-службы.

Однако ряд руководителей организаций и предприятий, которые должны работать в условиях карантина, вправе выдать сотрудникам копии соответствующих трудовых приказов или справок, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.

Ряд руководителей уже выполнили практику. Справки с места работы, по данным «КП», получили работники сферы торговли и транспорта.

Напомним, режим самоизоляции в Смоленской области введет с 31 марта. Согласно документу, населению разрешается покидать жилье, если им нужно на работу, выбросить мусор, погулять с собакой. Все это нужно делать в непосредственной близости к дому.

Людей просят сторониться друг друга, не подходить ближе 1,5 метров. И обязательно следить за соблюдением элементарных правил гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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