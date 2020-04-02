2 Апр 2020 2020-04-02T09:05:52+03:00

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Смоленских коммунальщиков призвали усиленно убирать подъезды. Соответствующее поручение дал накануне губернатор Алексей Островский своему заместителю Юрию Пучкову.

Замглавы региона отметил, что ряд управляшек уже приступили к работе.

- Совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора мы подготовили и направили в адрес всех управляющих компаний письма, содержащие информацию о том, какие средства дезинфекции следует использовать при обработке подъездов, в каком объеме и пр. Ждем обратной связи – до конца нынешней недели каждая организация должна отчитаться о проделанной работе, - сказал Юрий Пучков.

Алексей Островский потребовал держать вопрос на контроле.

Ранее «КП» писала, что главам районов поручили контролировать качество уборки улиц в Смоленске. Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу. Только тогда предприятию «СпецАвто» будут засчитывать выполнение муниципального задания.

ИСТОЧНИК KP.RU