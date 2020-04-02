Смоленских коммунальщиков призвали усиленно убирать подъезды
Смоленских коммунальщиков призвали усиленно убирать подъезды. Соответствующее поручение дал накануне губернатор Алексей Островский своему заместителю Юрию Пучкову.
Замглавы региона отметил, что ряд управляшек уже приступили к работе.
- Совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора мы подготовили и направили в адрес всех управляющих компаний письма, содержащие информацию о том, какие средства дезинфекции следует использовать при обработке подъездов, в каком объеме и пр. Ждем обратной связи – до конца нынешней недели каждая организация должна отчитаться о проделанной работе, - сказал Юрий Пучков.
Алексей Островский потребовал держать вопрос на контроле.
Ранее «КП» писала, что главам районов поручили контролировать качество уборки улиц в Смоленске. Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу. Только тогда предприятию «СпецАвто» будут засчитывать выполнение муниципального задания.
ИСТОЧНИК KP.RU