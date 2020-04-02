2020-04-02T09:19:23+03:00
Общество

Принят пакет законов по получению пособий в Смоленской области

Нововведения призваны избавить органы соцзащиты от бумажной волокиты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Принят пакет законов по получению пособий в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Принят пакет законов по получению пособий в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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В Госдуме принят пакет законов, которые касаются получения пособий. Нововведения призваны избавить органы соцзащиты от бумажной волокиты. Таким образом соцподдержка может быть начислена населению без их участия, отменена «необходимость предоставления каких-либо документов, в том числе для получения выплат в связи с рождением первого или второго ребенка», рассказал смоленский депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Фото: duma.gov.ru.

Фото: duma.gov.ru.

Ранее о проблеме сообщали ряд регионов.

- Для получения пособий людей заставляют собирать кучу справок и ходить по инстанциям. В период высокого риска заражения коронавирусной инфекцией это несет еще и прямую угрозу здоровью граждан, - подчеркнул депутат. - Такие обращения есть и из Смоленска. Все необходимые нормы, чтобы избавить людей от бумажной волокиты на законодательном уровне, мы приняли. Поэтому теперь дело за нормативной базой самих регионов, которую нужно оперативно привести в соответствие, - подчеркнул Неверов.

Депутат выразил уверенность, что на Смоленщине на изменения отреагируют оперативно. Если же изменений в работе органов не произойдет, Сергей Неверов попросил сообщать о вопиющих фактах в региональную приемную партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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