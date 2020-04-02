2020-04-02T09:47:43+03:00
Происшествия

В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья

Люди чудом выбрались с горящего дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья. Их дом сгорел ночью 2 апреля. ЧП произошло в Ельне.

Огонь в доме обнаружили женщина, она быстро разбудила супруга и ребенка, и позвонила пожарным. Люди чудом выбрались с пылающего строения.

Прибывшие пожарные расчёты пытались справиться с разбушевавшейся стихией, но пламя оказалось сильнее – жилье полностью сгорело.

Специалисты полагают, что ЧП могло произойти из-за неисправности печного отопления.

Ранее глава семейства вывел из огня мать, супругу и троих детей. Их жилье тоже полностью сгорело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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