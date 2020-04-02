В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья
Люди чудом выбрались с горящего дома
В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья. Их дом сгорел ночью 2 апреля. ЧП произошло в Ельне.
Огонь в доме обнаружили женщина, она быстро разбудила супруга и ребенка, и позвонила пожарным. Люди чудом выбрались с пылающего строения.
Прибывшие пожарные расчёты пытались справиться с разбушевавшейся стихией, но пламя оказалось сильнее – жилье полностью сгорело.
Специалисты полагают, что ЧП могло произойти из-за неисправности печного отопления.
Ранее глава семейства вывел из огня мать, супругу и троих детей. Их жилье тоже полностью сгорело.
ИСТОЧНИК KP.RU