2020-04-02T11:07:18+03:00
Происшествия

Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске

У Mitsubishi Pajero поврежден молдинг, подкрылок и обгорела часть краски
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске. Фото: pixabay.com.Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. У Mitsubishi Pajero поврежден молдинг, подкрылок и обгорела часть краски.

Пожар произошел около 24.00 2 апреля.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. Машина могла загореться из-за замыкания электропроводки.

А в Ельне из-за пожара семья с ребенком остались без дома. Прибывшие пожарные расчёты пытались справиться с разбушевавшейся стихией, но пламя оказалось сильнее – жилье полностью сгорело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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