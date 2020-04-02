Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске
У Mitsubishi Pajero поврежден молдинг, подкрылок и обгорела часть краски
Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. У Mitsubishi Pajero поврежден молдинг, подкрылок и обгорела часть краски.
Пожар произошел около 24.00 2 апреля.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. Машина могла загореться из-за замыкания электропроводки.
А в Ельне из-за пожара семья с ребенком остались без дома. Прибывшие пожарные расчёты пытались справиться с разбушевавшейся стихией, но пламя оказалось сильнее – жилье полностью сгорело.
ИСТОЧНИК KP.RU