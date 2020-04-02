Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале
Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале. Ирина Состина рассказала, как сложилась ее жизнь и дочери после программы «Давай поженимся».
Смолянка опровергла слухи о беременности дочери и рассказала, что ее темнокожий возлюбленный стал реже приезжать в гости.
- Сейчас он не поднимает трубку, выключает телефон, но они хотят его вернуть, - признались участницы Ларисе Гузеевой.
Ранее «КП» писала, как длинноногая смолянка искала жениха. Ролик с участием 43-летней Ирины взорвал интернет по количеству просмотров, благодаря чему ее снова позвали на программу.
ИСТОЧНИК KP.RU