2020-04-02T12:27:31+03:00
Общество

Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале

Ирина Состина рассказала, как сложилась ее жизнь и дочери после программы «Давай поженимся»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале. Фото: скриншот видео Первого канала.Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале. Фото: скриншот видео Первого канала.
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Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале. Ирина Состина рассказала, как сложилась ее жизнь и дочери после программы «Давай поженимся».

Смолянка опровергла слухи о беременности дочери и рассказала, что ее темнокожий возлюбленный стал реже приезжать в гости.

- Сейчас он не поднимает трубку, выключает телефон, но они хотят его вернуть, - признались участницы Ларисе Гузеевой.

Ранее «КП» писала, как длинноногая смолянка искала жениха. Ролик с участием 43-летней Ирины взорвал интернет по количеству просмотров, благодаря чему ее снова позвали на программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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