2020-04-03T08:08:38+03:00
Общество

В Смоленской области проверят рост цен на продукты

Ряд предпринимателей подняли цену во время карантина по коронавирусу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области проверят рост цен на продукты. Фото: pixabay.com.В Смоленской области проверят рост цен на продукты. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области проверят рост цен на продукты и товары, сообщает пресс-служба областной администрации. С соответствующей просьбой обратился накануне губернатор Алексей Островский к главе регионального УФАС.

- Смоляне звонят мне в приемную, пишут в социальных сетях и сообщают, что сталкиваются с повышением цен, причем, не только в мелких торговых точках, но и сетевых магазинах, - отметил глава региона.

Ранее «КП» писала, как «взлетела» цена на ряд фруктов, которые население привыкло употреблять в период простуд. В частности, цена на корень имбиря «взлетела» до 3500 рублей, а лимона – до 400 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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