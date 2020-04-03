3 Апр 2020 2020-04-03T13:31:31+03:00

Помощь оказывается тем жителям региона, которые ежедневно нуждаются в препаратах

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Добровольцы волонтерского центра, созданного при региональном отделении партии «Единая Россия» начали сотрудничать со смоленской «Поликлиникой №4». Теперь волонтеры будут привозить медикаменты на дом тем смолянам, которым они необходимы каждый день.

Группа волонтеров ежедневно заступает на боевое дежурство. Сегодня отдельный пункт программы активистов – поездка в поликлинику. Медперсонал учреждения позвонил в колл-центр с просьбой оказать помощь в доставке льготных лекарств отдельным категориям граждан.

По словам фельдшера отделения медицинской профилактики Натальи Брезгуновой, такая помощь волонтеров сегодня просто необходима.

- В связи с эпидемиологической ситуацией, деятельность нашего кабинета, который занимается диспансеризацией и профилактическими осмотрами, приостановлена. Теперь мы работаем с рецептами лекарств, которые необходимы некоторым смолянам каждый день, - рассказывает Наталья Анатольевна.

Лекарства развозят по адресам. Отдают каждому пациенту под роспись. Эта работа станет еще одним направлением деятельности волонтерского центра «Единой России».

Волонтеры начали доставлять смолянам льготные лекарства. Фото: smolensk.er.ru.

Смоленский волонтерский центр работает с 25 марта. Главная задача, которую ставят перед собой партийцы и волонтеры - помощь наиболее уязвимым в условиях распространения коронавирусной инфекции категориям граждан: одиноким пожилым людям и инвалидам. Волонтеры в ежедневном режиме выезжают на адреса. Чтобы получить помощь, достаточно позвонить в колл-центр по номеру +7 (4812) 31-95-13 либо на «горячую линию» 8-800-100-59-67.

- Мы принимаем звонки абсолютно со всех микрорайонов города. Люди могут обратиться со своей проблемой. Сразу же мобильные группы волонтеров выезжают на место, чтобы помочь. Очень важно, что теперь смолянам, страдающим хроническими заболеваниями, например, не придется ходить самим в поликлинику за льготными препаратами. Чаще всего это пожилые люди, которые находятся в зоне риска, - подчеркнул координатор волонтерского центра Олег Смоляков.

Полученные в этот день лекарства были доставлены смолянам на дом. Стоит отметить, что волонтеры центра имеют все необходимые средства защиты – маски, перчатки, гигиенические средства для рук.

Штабы регионального волонтёрского центра открываются в каждом районе Смоленска, чтобы сделать работу мобильнее. К добровольцам может присоединиться каждый неравнодушный смолянин. Узнать подробную информацию можно по номеру +7 (4812) 31-95-13 либо на «горячую линию» 8-800-100-59-67.

ИСТОЧНИК KP.RU