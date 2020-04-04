4 Апр 2020 2020-04-04T13:39:03+03:00

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В Смоленске начались поиски молодой женщины с татуировкой на руке "никогда тебя не забуду", сообщает ПСО «Сальвар». С 29 марта 33-летняя Юлия Кречет не выходит на связь с родными.

По информации «сальваровцев», смолянка вышла из дома в черной кожаной куртке, синих джинсах и оранжевой кофте с капюшоном.

Приметы пропавшей: средний рост, светлые волосы, короткая стрижка с челкой.

В Смоленске начались поиски женщины с татуировкой. Фото: ПСО "Сальвар".

Также в настоящее время продолжаются поиски 54-летней Филизы Беляковой. О местонахождении женщины ничего не известно с 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU