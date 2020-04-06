2020-04-06T08:53:01+03:00
Происшествия

В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика

Металл «завесил» на 60 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика. Фото: pixabay.com.В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Металл «завесил» на 60 тысяч рублей.

О поступлении запчастей полицейские узнали от работника пункта. Проверка показала, что детали принадлежат автомобилю «МАЗ». Через некоторое время был задержан подозреваемый.

Ранее судимый 40-летний мужчина рассказал, что запчасти хранились в одном из боксов. «Положа на них глаз», мужчин обманул знакомого и на его машине отвез украденное в пункт приема металла. После полученные деньги потратил.

Ранее четверо мужчин пытались сдать на лом решетки Смоленской епархии. Увидев полицейских, горе-воришки побросали инструменты и бросились бежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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