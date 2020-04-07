Смоленская епархия начала онлайн-трансляции богослужений
Смоленская епархия начала онлайн-трансляции богослужений, сообщает пресс-служба митрополии. Включения происходят из Успенского собора и транслируются на сайте Смоленской митрополии и на официальном канале Смоленской епархии на YouTube.
Отмечается, что практика уже апробирована и проходит без сбоев. В ближайшие время православные могут принять участие в литургии, которая будет посвящена двунадесятому празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Она состоится 7 апреля в 10.00.
С полным расписанием богослужений можно ознакомиться на сайте митрополии.
Напомним, Указом президента Владимира Путина в стране нерабочими признаны дни до 30 апреля. В регионах запрещено посещать места скопления людей и проводить разного рода мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU