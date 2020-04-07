7 Апр 2020 2020-04-07T08:46:43+03:00

Встречи в храмах запрещены во избежание распространения COVID-19

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Смоленская епархия начала онлайн-трансляции богослужений, сообщает пресс-служба митрополии. Включения происходят из Успенского собора и транслируются на сайте Смоленской митрополии и на официальном канале Смоленской епархии на YouTube.

Отмечается, что практика уже апробирована и проходит без сбоев. В ближайшие время православные могут принять участие в литургии, которая будет посвящена двунадесятому празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Она состоится 7 апреля в 10.00.

С полным расписанием богослужений можно ознакомиться на сайте митрополии.

Напомним, Указом президента Владимира Путина в стране нерабочими признаны дни до 30 апреля. В регионах запрещено посещать места скопления людей и проводить разного рода мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU