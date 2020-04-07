7 Апр 2020 2020-04-07T10:34:17+03:00

В первую очередь средствами защиты будут обеспечены продавцы, кассиры, полицейские и представители служб, контактирующих с людьми

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Смоляне получат медицинские маски бесплатно. Такое поручение руководству муниципалитетов дал губернатор Алексей Островский накануне.

- Кроме того, в обязательном порядке необходимо обеспечить масками всех продавцов, кассиров, работающих в тех магазинах, которые не приостановили свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности, а также сотрудников ГИБДД, представителей иных служб, напрямую взаимодействующих с гражданами, что будет способствовать снижению угрозы распространения коронавируса, - сказал глава региона.

Ранее «КП» писала, что средства защиты стали отшивать несколько предприятий региона. Один электротехнический завод готов полностью обеспечить население медицинскими масками, сообщалось ранее. Ежедневно в торговые сети производители готовы поставлять 10-12 тысяч штук.

Между тем, ранее некоторые представители бизнеса объявили через соцсети об акции по раздаче масок. Средства защиты даже привозили даже домой, отдавай две пары в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU