В Смоленске до конца лета ограничат движение по улице Попова
В Смоленске до конца лета ограничат движение по улице Попова, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На участке от Шевченко до дома №51 по Рыленкова пройдут ремонтные работы.
Автомобилистов просят учесть корректировки, внесенные в схему движения по улице, и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Ранее муниципальный транспорт стал курсировать по улице Кирова вместо Николаева. В настоящее время и до 18 апреля по четной стороне дороги на участке от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона пройдут работы по подключению временной линии водоснабжения, а затем ремонт дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU