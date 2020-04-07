7 Апр 2020 2020-04-07T11:18:43+03:00

В Смоленске до конца лета ограничат движение по улице Попова. Фото: pixabay.com.

На участке от Шевченко до дома №51 по Рыленкова пройдут ремонтные работы

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В Смоленске до конца лета ограничат движение по улице Попова, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На участке от Шевченко до дома №51 по Рыленкова пройдут ремонтные работы.

Автомобилистов просят учесть корректировки, внесенные в схему движения по улице, и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Ранее муниципальный транспорт стал курсировать по улице Кирова вместо Николаева. В настоящее время и до 18 апреля по четной стороне дороги на участке от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона пройдут работы по подключению временной линии водоснабжения, а затем ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU